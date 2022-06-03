Sagopa Kajmer - Şehinşah Bla Bla Bla Bla şarkı sözleri | Bla Bla Bla Bla sözleriMerve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözüŞehinşah kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? | Ufuk Yıkılmaz biyografisiSüper Lig'e İstanbul damgası: Takım sayısı 8'e çıktı! Deplasmana gitmeyi unutacaklar! 36 maçın 25'i İstanbul'daİbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, çıktı mı? Hakan Gümüşoğlu öldü mü? Diziden çıkacak mı?Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş BiyografisiAleyna Tilki 'kudurtmaya' hazırlanıyor! Şeytan emojili paylaşımıyla tahrik etti! "Çıkar hepsini"Elleriniz ve ayaklarınız neden uyuşuyor? El ve ayak uyuşmasının sebebi bunlar olabilirAnadolu Efes - Galatasaray Nef 5.maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? soruları Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından araştırılıyor. İşte, Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş Biyografisi...

Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Atama kararlarına göre, atanan yeni YÖK üyelerinden biri de  Halim Haldun Göktaş oldu. Böylelikle  Halim Haldun Göktaş'ın akademik kariyeri merak konusu haline geldi.

YENİ YÖK ÜYESİ HALİM HALDUN GÖKTAŞ ​​​​​​​KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş, YÖK yeni üyelerinden biridir. 1996 yılı doğumlu olan Göktaş, doktorasını Erciyes Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Araştırma Görevlisi olarak görev alan Göktaş, Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini de üstlenmiştir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT