Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş Biyografisi

Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Atama kararlarına göre, atanan yeni YÖK üyelerinden biri de Halim Haldun Göktaş oldu. Böylelikle Halim Haldun Göktaş'ın akademik kariyeri merak konusu haline geldi.

YENİ YÖK ÜYESİ HALİM HALDUN GÖKTAŞ ​​​​​​​KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş, YÖK yeni üyelerinden biridir. 1996 yılı doğumlu olan Göktaş, doktorasını Erciyes Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Araştırma Görevlisi olarak görev alan Göktaş, Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini de üstlenmiştir.