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  3. Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri yeşillendiriliyor. Ağaç ve fidan dikim çalışmaları kapsamında toplam 5 bin 144 adet ağaç ve 25 bin 600 adet fidan dikimi yapıldı.

Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan yeni Yusufeli ilçesi altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemesi ile birlikte tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda yeni Yusufeli ilçe merkezinin ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yeni Yusufeli ilçemizi yeşillendiriyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüz ve Orman Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Yeni Yusufeli Yerleşkesinde ağaç ve fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Günümüze kadar 5 bin 144 adet ağaç ve 25 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleşmiştir. Dikilen meyve ağaçları çeşitleri zeytin, nar, hurma, kiraz, ceviz, incir, kayısı, vişne, muşmula, erik ,dut, ayva ve elmadır. Dikilen fidan çeşitleri ise defne, lavanta, ardıç, fıstık çamı, mahlep, akasya, sedir, selvi, zakkum ve ateşdikenidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı

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