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Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 silahı vardı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu...

Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 silahı vardı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2'si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, "Silah yasamız değişecek" dedi.

Basın toplantısında konuşan Ardern, "Saldırılarda 49 insan hayatını kaybetti, 2 kişinin sağlık durumu hala kritik." dedi.

DHA

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