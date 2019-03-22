Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye’de
İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda "da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatınıkaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda DışişleriBakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'daTürkiye'ye gelen W
İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda "da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını
kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri
Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.
Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'da
Türkiye'ye gelen Winston Peters'ını Atatürk Havalimanı'nda
konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir
süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra
Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
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