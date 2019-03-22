Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye’de İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda "da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatınıkaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda DışişleriBakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'daTürkiye'ye gelen W

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