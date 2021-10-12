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Yeni Zelanda fena sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem!

Yeni Zelanda'nın Güney Adasında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuzey adasından da hissedilen depremin ardından tsunami uyarısında ise bulunulmadı.

Yeni Zelanda fena sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem!

GeoNet'e göre, Yeni Zelanda’da yerel saat ile 14.55'te Güney Adası’ndaki Fransız Geçidi'nin 80 kilometre kuzeyindeki denizin 149 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısında bulunmayan GeoNet, 16 binden fazla kişi tarafından hissedilen depremin, herhangi bir hasara sebep olmadığını ifade etti.

Güney Adası’nın Christchurch kentinde 22 Şubat 2011 yılında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 185 kişi hayatını kaybetmiş, 164’ü ciddi olmak üzere 1500’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Yeni Zelanda fena sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 12 EKİM 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 12 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Yeni Zelanda fena sallandı! 5.3 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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