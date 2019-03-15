Yeni Zelanda katili bir süre Türkiye'de bulunmuş

Son dakika gelişmesine göre, Yeni Zelanda'daki katliamı yapan Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılar araştırılıyor.

Saldırganın Türkiye'de uzun bir sure kaldığı ve Türkiye dışında Asya, Afrika ve Avrupa'da baksa ülkeleri de ziyaret ettiği de belirtiliyor.

28 yaşındaki Tarrant, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlayan Avustralya vatandaşı cani, 49 kişinin ölümüne neden olarak Yeni Zelanda tarihinin en büyük terör eylemini gerçekleştirmişti. Olayın ardından Yeni Zelanda polisi aralarında Tarrant'in da olduğu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aşınmıştı.