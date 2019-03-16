Yeni zelanda katliam görüntüleri İzle

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çok sayıda yaralının olduğu ve en az 30 kişinin de öldüğü belirtildi. Ölenler arasında Türk'ün olmadığı bilgisi verildi. Ülke yönetimi okulların ve kamu binalarının tatil edildiğini açıkladı... Ayrıca polis kentteki halkın dışarı çıkmamasını söyledi.

SALDIRI İKİ KİŞİ TARAFINDAN YAPILDI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fakat saldırının iki kişi tarafından yapıldığı belirlendi.

SALDIRIDA ÖLENLER ARASINDA TÜRK YOK

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda, en az 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralı olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında Türk'ün olmadığı bilgisi de geldi. Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

POLİS KENTTE YAŞAYANLARIN EVLERİNDEN ÇIKMAMASINI SÖYLEDİ

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın,saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.

Saldırganın akıl sağlığın yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

SALDIRI ESNASINDA CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

İşte saldırının ilk görüntüleri...

Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı hedef aldı?

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye düzenlenen terör saldırısının failinin geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlenmişti. Teröristin Türkiye'deyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına paralel hareket edip etmediği araştırılıyor.

YENİ ZELANDA TERÖRİSTİNİN TÜRKİYE'YE NE AMAÇLA GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan incelemede saldırganın 2016’da farklı tarihlerde 2 kez Türkiye’ye geldiği belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında saldırganın, 17-20 Mart ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek kaldığı tespit edildi. Saldırganın Türkiye’ye ne amaçla geldiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl bir bağlantısı olduğu araştırılıyor.

Saldırganın Türkiye’de cami veya ibadethanelere saldırı planladığı ve buna yönelik çalışma yaptığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu, bu yönde de inceleme yapıldığı öğrenildi. Türkiye’nin Interpol üzerinden Yeni Zelanda ile bağlantıya geçerek bilgi alışverişi yaptığı, bu yönde hem Türkiye’de ele edilen bilgiler hem de şu ana kadar Yeni Zelanda’da elde edilen bilgilerin karşılaştırıldığı ve bağlantılar ortaya çıkartılmaya çalışıldığı kaydedildi. Saldırganın kimlerle görüşüp görüşmediği yönünde yapılacak çalışmanın ardından, bağlantı tespit edilirse gözaltıların olabileceği değerlendiriliyor. Hem Emniyet İstihbarat hem de MİT’in bu konuda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

TARİHLER DİKKAT ÇEKİYOR

-Türkiye'ye 17 Mart 2016'da ilk kez giriş yapan katliamcı 20 Mart'ta ayrıldı. O zaman aralığında 19 Mart'ta İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir terörist İsrailli turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı patlatmış ve olay yerinde 5 kişi ölmüş 39 kişi de yaralanmıştı.

-Saldırganın Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında 20 Mart 2016'yla ilgili de uyarı yapılmış ve 81 ilin valilik ve güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti. Uyarıya göre 20 Mart’ta ise Kandil’in talimatıyla 11 bin PKK'lı Yüksekova’yı kurtarılmış bölge ilan edecek ve Suriye’den gelecek 8 bin PYD'li ise Türkiye’deki güvenlik noktalarına saldıracaktı.

İşte teröristin Türkiye'ye giriş anı



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROGRAMINA PARALELLİK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Saldırganın Türkiye'de iken İstanbul dışına çıkıp çıkmadığı, kimlerle irtibata geçtiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına paralel hareket edip etmediği ve telefon kayıtları tek tek mercek altına alındı.

KATLİAMCI 2011 YILINDAN BERİ DÜNYAYI GEZİYOR

Daily Mail gazetesi, 28 yaşındaki Brenton Tarrant adlı Avusturalyalı saldırganın aşırı sağcı fikirlerle Neo Nazi ideolojisine yakın olduğu ve yedi yıl boyunca aralarında Kuzey Kore ve Pakistan olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini yazdı.

Babasını erken yaşta kanserden kaybettiği belirtilen saldırganı tanıyanlandan biri Daily Mail Avustralia gazetesine Tarrant'ın 2011 yılından bu yana dünyayı dolaştığı bu sürede başka bir kişiliğe büründüğünü aktardı.

Saldırganın 2016 ve 2017 yıllarında Avrupanın çeşitli kentlerinde meydana gelen terör saldırılarından çok etkilendiği ve manifestosunu Neo Nazi ideolojisi ve Müslümanlardan nefret duygularıyla yazdığı belirtiliyor.

aldırıyı gerçekleştirmeden önce hazırladığı manifestosunda, kendini sıradan beyaz bir adam olarak tanımlayan saldırgan, düşük gelirli İskoç, İrlanda ve İngiliz kökenli olduğunu belirtiyor.

GEÇEN SENE 9 KASIM'DA BULGARİSTAN'A GİTMİŞ

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın, geçen yıl kasım ayında Bulgaristan'a giderek araç kiraladığı ve bazı tarihi yerleri gezdiği bildirildi. Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Başbakan Boyko Borisov başkanlığında yapılan toplantının ardından basına açıklama yaptı.

Tarrant'ın geçen yıl 9 Kasım'da Dubay'dan uçakla gelerek, araç kiralayıp ülkenin Dryanovo, Plevne, Veliko Tırnovo, Blagoevgrad, Kazanlık, Bansko, Pernik ve diğer bazı tarihi şehirlerini gezen Tarrant'ın, 15 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçtiğini, ardından da yine kiralık araçla Macaristan'a gittiğini aktardı.

Başsavcı Tzatzarov, teröristin 2016 yılında da Balkanlar'ı gezdiğini, Sırbistan ve Karabağ'ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Mladen Marinov da Brenton Tarrant'ın Bulgaristan'da bulunduğu tüm noktaların, ülkedeki temaslarının ve kullandığı sim kartların bilgilerinin araştırıldığını ifade etti.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da katıldı.

Bu arada, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, terörist Tarrant'ın eylemini şiddetle kınadı.

Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, masum insanlara karşı her türlü şiddetin kabul edilemez bir suç olduğu, bu eylemlerin her birinin tüm dünya medeniyetine karşı birer saldırı olarak algılandığı vurgulandı.

Öte yandan, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e bir taziye mesajı yolladı.