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  3. Yeni Zelanda medyası 2. bir caminin silahlı saldırıya uğradığını bildirildi

Yeni Zelanda medyası 2. bir caminin silahlı saldırıya uğradığını bildirildi

Yeni Zelanda medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda medyası 2. bir caminin silahlı saldırıya uğradığını bildirildi

Yeni Zelanda medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Yeni Zalanda Polis ikinci bir camiye yapılan saldırıyı doğruladı, sokağa çıkma yasağı getirildiğini şehirde polis şüpheli görülen kişilerin polise ihbar edilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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