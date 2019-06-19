Yeni Zelanda’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kermadec Adaları'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerel saatle 07.02'de yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi.
Kermadec Adaları'nda pazar günü, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısı yapılmıştı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT