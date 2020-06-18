AFAD verilerine göre Yeni Zelanda açıklarında saat 15.49’da (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurum depremin, Yeni Zelanda’nın merkezinden 730 kilometre uzaklıktaki Tauranga’da 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. 7.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı