Yeni Zelanda’da havalimanında şüpheli paket alarmı
Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.
Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Dunedin şehrinde havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, havaalanının uçuşlara kapatıldığı, olay yerine bomba imha ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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