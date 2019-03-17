İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Yeni Zelanda’da havalimanında şüpheli paket alarmı

Yeni Zelanda’da havalimanında şüpheli paket alarmı

Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.

Yeni Zelanda’da havalimanında şüpheli paket alarmı

Yeni Zelanda'da Dunedin Havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Dunedin şehrinde havaalanında şüpheli paket tespit edildiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, havaalanının uçuşlara kapatıldığı, olay yerine bomba imha ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.