Yeni Zelanda'daki katliamda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda Polis Şefi Mike Bush, düzenlediği basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi. Bush, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini; 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

DHA