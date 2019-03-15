Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ortak bildiriyle kınadılar
TBMM'de bulunan 5 parti Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ortak bildiriyle kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur." denildi..
Ayrıntılar geliyor...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.