Yeni Zelanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yeni Zelanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Yeni Zelanda, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güneydoğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.

Yeni Zelanda'nın Başkenti?

“Wellington” şehri Yeni Zelanda'nın başkentidir.

Yeni Zelanda'nın Para Birimi Nedir?

“Yeni Zelanda Doları” Yeni Zelanda'nın para birimidir.

Yeni Zelanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Yeni Zelanda'nın telefon alan kodu : + 64

Yeni Zelanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Wellington

Yeni Zelanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

New Zealand

Yeni Zelanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Wellington

Yeni Zelanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Wellington - Te Whanganui-a-Tara

Yeni Zelanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

New Zealand - Aotearoa

Yeni Zelanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce - Maorice

Yeni Zelanda'nın Bayrağı Nasıldır?