Yeni Zelanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Yeni Zelanda'nın Bayrağı Nasıldır?
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Yeni Zelanda, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güneydoğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.
Yeni Zelanda'nın Başkenti?
“Wellington” şehri Yeni Zelanda'nın başkentidir.
Yeni Zelanda'nın Para Birimi Nedir?
“Yeni Zelanda Doları” Yeni Zelanda'nın para birimidir.
Yeni Zelanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Yeni Zelanda'nın telefon alan kodu : + 64
Yeni Zelanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Wellington
Yeni Zelanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
New Zealand
Yeni Zelanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Wellington
Yeni Zelanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Wellington - Te Whanganui-a-Tara
Yeni Zelanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
New Zealand - Aotearoa
Yeni Zelanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce - Maorice