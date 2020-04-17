Yenibosna cuma pazarında korona virüse rağmen alışveriş yoğunluğu

Yeni tip korona virüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen bugün semt pazarlarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Yenibosna cuma pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Türkiye yeni tip korona virüs ile dört bir koldan savaşırken semt pazarlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği görüldü. Yenibosna cuma pazarında vatandaşların 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: İHA