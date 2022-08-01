Yeniçağ Gazetesi'nin Şehit Erol Olçok hakkında yazdıkları yenilir yutulur cinsten değil! Öyle bir benzetme yaptılar ki!

İYİ Parti'ye yakın gazete Yeniçağ'dan, Şehit Erol Olçok'a, Nazileri iktidara getiren propagandaları ve kitleleri ikna eden Joseph Goebbels benzetmesi yapıldı. Habere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Yeniçağ Gazetesi'nin Şehit Erol Olçok hakkında yazdıkları yenilir yutulur cinsten değil! Öyle bir benzetme yaptılar ki!

Yeniçağ gazetesi Şehit Erol Olçok'un gündem olmasına ilişkin hazırladığı "Erol Olçok neden gündemde?" haberinde, 15 Temmuz'da şehadet şerbetini içen Olçok hakkında tepki çeken ifadelere yer verdi. Bir dönem, Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisinin reklam danışmanlığını yapan Olçok için "Joseph Goebbels" benzetmesi yapan gazeteye, tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yeniçağ Gazetesi'nin Şehit Erol Olçok hakkında yazdıkları yenilir yutulur cinsten değil! Öyle bir benzetme yaptılar ki!

"JOSEPH GOEBBELS" BENZETMESİ

Şehit Erol Olçok için hazırlanan haberde "AKP’yi en zor zamanlarından yaptığı reklamlarla partiyi kurtaran Olçok, Nazileri iktidara getiren propagandaların ve kitleleri ikna eden Joseph Goebbels ile bağdaştırılıyordu.

Naziler, Almanların Nazi diktatörlüğünü desteklemelerini ve Nazi düşüncelerine inanmalarını istemişti. Bu hedefe ulaşmak için iletişim kanallarını sansür ve propaganda ile kontrol etmeye çalışmışlardır.

Goebbels, 1933-1945 yılları arasında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapmış Alman politikacı ve Nazi Almanyası'nın ikinci şansölyesi. Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşıydı." ifadelerine yer verildi.

Yeniçağ Gazetesi'nin Şehit Erol Olçok hakkında yazdıkları yenilir yutulur cinsten değil! Öyle bir benzetme yaptılar ki!

ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

Sosyal medyanın gündemine oturan haber içeriği, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı da küplere bindirdi. Özalan, yaptığı paylaşımda "İYİ Parti yandaşı Yeniçağ Gazetesi, 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok hakkında rezil bir habere imza attı. Kirli ve zehirli dilinizi şehitlerimizden uzak tutun! Yardakçılarınızın Erol Olçok'a saldırması, partinizin kimlere uşaklık ettiğini gösteriyor." ifadelerine yer vererek, gazeteye tepki gösterdi.

Yeniçağ Gazetesi'nin Şehit Erol Olçok hakkında yazdıkları yenilir yutulur cinsten değil! Öyle bir benzetme yaptılar ki!

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