Yenice fotoğraf maratonu ve kısa film yarışması başlıyor

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Yenice ormanları 7-17 Kasım tarihlerinde Foto safari ve kısa film maratonuna ev sahipliği yapacak.

Karabük Valiliği tarafından kentin bünyesinde barındırdığı doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini farklı bakış açılarıyla geniş kitlelere ulaştırmak için "Foto Maraton ve Kısa Film Yarışması"nda hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Etkinlik öncesi Karabük Valisi Fuat Gürel'in himayelerinde Yenice Orman İşlet Müdürlüğü toplantı salonunda geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gürel'in yanısıra, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammet Evlice, Emniyet Müdürü Sırı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık, kamu kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Fuat Gürel, Yenice ilçesinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, bölgenin turizm potansiyelini ve ilçenin görsel belleğini oluşturmak amacıyla 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Fotoğraf Maratonu 7-17 Kasım tarihleri arasında da Kısa Film Yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

Ağır sanayi hamlesini gerçekleştiren Karabük'te bugüne kadar düzenlenmiş ilk fotoğraf maratonu ve kısa film yarışmasını yapacaklarını anlatan Vali Gürel, " Birlikte yaşadığımız ve bilindiğini sandığımız ilçemizin hiç görmediğimiz veya gördüğümüz ama dikkat etmediğimiz güzelliklerin bu etkinlik sayesinde ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışması ile ilgili hazırlıklarımız bütün hızıyla devam etmekte olup, ülkemizin önemli fotoğraf sanatçıları ile bu konuda uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin fotoğraf ve doğa tutkunlarının etkinliğe büyük ilgi göstereceğini, sosyal medya paylaşımları ve tarafımıza yapılan dönüşlerden anlıyoruz. Başta Yeniceliler olmak üzere tüm Karabük halkının etkinlik boyunca katılımcıların yanında olması dünyaca bilinen misafirperverliğimizi de göstereceklerinden oldukça eminiz. Bahse konu etkinlik ile ilgili olarak, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonun internet sitesi, valiliğimiz ile yarışma için oluşturulan www.karabukfest.com adresinde ayrıca @karabukfotofilmfest instagram adresinde gerekli duyurular katılım koşulları ve yarışma şartnamesi mevcut olup incelenebilmektedir. Kısa film yarışması 7 Kasım tarihinde başlayacak 16 Kasım tarihinde ise çekilen görüntünün teslim edilmesi ile bitecek. Fotoğraf yarışması ise 14 Kasım tarihinde başlayacak, 16 Kasım tarihinde eserlerin teslim edilmesi ile noktalanacak. 17 Kasım tarihinde jüri üyeleri eserleri değerlendirerek kazananları açıklayacak. Tüm Türkiye'den gelen katılımcıların konaklayacakları noktadan Yenice İlçemize olan ulaşımları tarafımızdan karşılanacak, ayrıca tüm katılımcılarımızın öğlen kumanyası tarafımızdan karşılanacaktır. Festival Komitesi tarafından Yenice İlçesinde önemli fotoğraf noktaları ile ilgili hazırlanan GPS Koordinatları belirlenmiş rehber harita yine tüm katılımcılara verilecek olup, sahada katılımcılara yardımcı olunması amacıyla görevlilerimiz bulunacaktır. Ülkemizin çeşitli yerlerinde düzenlenen Fotoğraf Maratonlarında ilk defa Kısa Film Yarışması da düzenleyerek bu anlamda bir farkındalık oluşturmak olmanın da ayrı heyecanını taşıyoruz. Kültür ve Sanat yılı olarak ilan ettiğimiz bu yılda, bu kapsamda değerlendirdiğimiz Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışmasını gelecek yıllarda tüm ilçelerimizi de kapsayacak şekilde organize etmeyi planlıyoruz. Bu sayede bölgemizde bir ilk gerçekleştirerek turizm pastasından ilimize düşen payı biraz daha artıracağız" dedi.

Vali Fuat Gürel, ayrıca, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca desteklenen etkinlikte fotoğraf dalında birinci olacak esere, 5 bin TL, ikinci esere 4 bin TL, üçüncü esere ise 3 bin TL, Kısa Film dalında ise birinci olacak esere 6 bin TL, ikinci olacak esere 5 bin TL ve üçüncü olacak esere ise 4 bin TL ödül verilecektir. Aynı zamanda mansiyon ve özel ödüllerde yarışma kapsamında dağıtılacak olup; Tüm katılımcılara başarılar diliyor, ilimiz adına oldukça önemli bir etkinliğe imza atacağımıza inanıyorum." İfadelerini verdi.

Kaynak: İHA