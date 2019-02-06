Yenice yolunda kamyon devrildi: 1 yaralı
Yenice ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
Yenice ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan Yeniköy mevkinde meydana geldi. Yenice istikametinden Zonguldak istikametine giden Şükrü Atilla Mayda'nın kullandığı 14 DF 050 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.