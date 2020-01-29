Yenice’de, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yol bakım ve onarım, spor alanlarının bakımı, ağaç budama ve çevre düzenlemesi ile menfez çalışmalarının yanında engelli vatandaşların yürüteç ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında Yenice merkezde bulunan çıkmaz sokaklarda da dahil tüm sokaklarda malzemeli bakım çalışması yaparken, vatandaşların özellikle yağışlı havalarda yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğüne bağlı sabit temsilci bulundurulan ve 2014 yılına kadar belde belediyesi bulunan Yenice ve çevresinde, vatandaşların hizmetlerden yoksun kalmaması adına bağlantı yollarında yaşanan sorunlar da ivedilikle çözülüyor. Son aylarda aşırı yağış nedeniyle merkeze bağlantı yolunda heyelan nedeniyle büyük oranda çökme oluşan Topçu Mahallesi yolunda ekipler, çalışma gerçekleştirerek, yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Yenice yakınlarında bulunan Arıklı ve Günyurdu mahallelerinin yollarında da malzemeli yol bakım çalışması yapan ekipler, Adana sınırında bulunan Atgirmez Mahallesinde de menfez çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, Yenice ve çevresindeki farklı noktalarda yol ıslahı, yol kenarı temizlik çalışmaları ile kamuya açık noktalarda ağaç budama faaliyetleri yerine getirildi.

Yenice'de sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği Neyzen Şan Stadyumu çevresinde de Büyükşehir ekipleri tarafından ıslah çalışması yapılırken, bazı eksikler de giderildi.

Büyükşehir ekipleri tarafından Yenice'de ikamet eden bazı engelli bireylere yürüteç yardımı yapılırken, bazı engelli bireylerin oldukça kötü durumda olan evlerinin önlerinde de malzemeli yol bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA