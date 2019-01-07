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Yenice'de eğitime kar tatili

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yenice'de eğitime kar tatili

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yenice'de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA

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