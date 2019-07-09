Yenice’de kamyonlar çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gökbel köyü yolunda meydana geldi. İsmail Ertuğ (50) idaresindeki 06 BLU 59 plakalı kamyon virajda karşı yönden gelen Salim Ceylan (57) idaresindeki 78 YA 132 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Ertuğ ile yanında bulunan Siyami Karagülmez (49) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA