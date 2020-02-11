İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın (11 Şubat Salı) 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT