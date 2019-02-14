Yeniceli öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında Karabük’ü temsil edecek

Yenice Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bilge Nur Çaylı ve İdris Karakaş tarafından hazırlanan, danışman öğretmenliğini Yenice Anadolu Lisesi Kimya öğretmeni Hatice Ersoy'un yaptığı "Karaçam Katranının Demir Korozyonuna Etkisi" adlı Kimya projesi bu yıl 50'incisi düzenlenen TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında birçok projenin katıldığı ön eleme aşamasını geçerek Ankara Bölge Sergisine katılmaya hak kazandı.

25-28 şubat 2019 tarihleri arasında Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenecek olan bölge sergisinde yarışacak olan "Karaçam Katranının Demir Korozyonuna Etkisi" projesi başarılı olursa Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak. Proje kapsamında hem maddi hem de çevreye zararı olan korozyonun önlenmesi için karaçam katranının demir korozyonuna etkisi araştırılarak, karaçam katranının Karabük ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir unsur olarak kullanabileceğini görülmüştür.

TÜBİTAK tarafından kabul edilen Türkiye geneli 100 projeden biri olan Yenice Anadolu lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bu proje Karabük ilinden sergiye katılan tek proje özelliğini taşıyor.

Kaynak: İHA