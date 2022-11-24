Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde Türkiye İstatistik Kurumunun Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde 2022 yıl için yüzde 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edildiği kaydedildi. Buna göre 2023 yılında trafik cezaları, harç ve vergilerde uygulanacak zam oranı yüzde 122.93 oldu.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

Karara göre 6 aylık pasaport harcının fiyatı 309 TL'den 689 lira 24 kuruşa yükselecek.

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3 yıl ve üstünde süreli pasaportun harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa çıkacak.

EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı güncelleme hakkı bulunuyor. Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50 civarına çekeceği tahmin ediliyor.