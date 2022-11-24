Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza ve harçlara yeni yılda uygulanacak zam oranı belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanarak bu oranı düşürmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde Türkiye İstatistik Kurumunun Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde 2022 yıl için yüzde 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edildiği kaydedildi. Buna göre 2023 yılında trafik cezaları, harç ve vergilerde uygulanacak zam oranı yüzde 122.93 oldu.

Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

Karara göre 6 aylık pasaport harcının fiyatı 309 TL'den 689 lira 24 kuruşa yükselecek.

3 yıl ve üstünde süreli pasaportun harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu

EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı güncelleme hakkı bulunuyor. Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50 civarına çekeceği tahmin ediliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Dolar düşüşe geçti, euro yükselişe! İşte 24 Kasım 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar düşüşe geçti, euro yükselişe! İşte 24 Kasım 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Şırnak, 16 perondan oluşan şehirlerarası terminaline kavuştu
Şırnak, 16 perondan oluşan şehirlerarası terminaline kavuştu
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın yükselişe geçti! İşte 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın yükselişe geçti! İşte 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları
Son Haberler
Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!
Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi
Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır otomobillerin matrah oranları yeniden değişti! Fiyatlar ne kadar düşecek?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır otomobillerin matrah oranları yeniden değişti! Fiyatlar ne kadar düşecek?
Kripto para yatırımcısı nefes aldı: Kritik sınıra inen Bitcoin yeniden yükseldi! İşte son durum...
Kripto para yatırımcısı nefes aldı: Kritik sınıra inen Bitcoin yeniden yükseldi! İşte son durum...
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü
Darphane Yeni Nesil Dijital Altını yakında piyasaya sunacak
Darphane Yeni Nesil Dijital Altını yakında piyasaya sunacak
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var