Yeniden güncellendi! İşte bankaların mesai saatleri

Tam kapanma sürecinde pandemi önlemlerinin alınmasıyla birlikte bankaların mesai saatlerinde de güncellemeye gidilmişti. 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Kademeli normalleşme sonucunda bankaların mesai saatleri yeniden güncellendi.

TAM KAPANMADA MESAİ SAATLERİ 10:00-16:00 ARASINA ÇEKİLMİŞTİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde sıkı önlemler alındı ve tam kapanmaya gidildi. Kapanma sona erdi ancak normalleşme süreci kademeli olarak başladı. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için tedbirler sıkı tutulurken, iş hayatında yeni güncellemeler yapıldı. Bankaların mesai saatleri tam kapanmada 10.00-16.00 olarak güncellenmişti. Sürecin sonunda "kademeli normalleşme" ile birlikte çalışma saatlerini tekrar güncelledi.

BANKALARIN GÜNCEL MESAİ SAATLERİ

Bankaların mesai saatleri hakkında yeni açıklamalar yapıldı ve değişikliğe gidildiği ifade edildi. Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Söz konusu bankalardan konuyla ilgili yakın zamanda yeni açıklama geleceği tahmin ediliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak açıkladı.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 olarak belirlendiği kaydedildi.

GARANTİ BBVA

17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlendiği ifade edildi.