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Yeniden inşa edilen Düzce Kasrı'nda inceleme

Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı'ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte inceledi.

Yeniden inşa edilen Düzce Kasrı'nda inceleme

Düzce Kasrı'nda incelemeler yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan tadilat çalışmaları sırasından kullanım ömrünü doldurduğu belirlenen ve yıkılan Düzce Kasrı'nın yerine yapılan yeni Kasrı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vali Cevdet Atay ile birlikte inceledi. Sosyal tesislerde ki çalışmaları da yerinde gören Vali Atay ve Başkan Özlü yetkililerden bilgiler aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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