31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü 2021? 31 Aralık'ta okul var mı 2021?İSKİ su kesintisi 30 Aralık 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!31 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 31 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleriYılbaşında emekliye ikramiye var mı 2022? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi?Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!2022 İstanbul Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590122Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne demek 2021? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, metni| En çok sorulan 10 soruOmicron vakalarında ciddi oranda görülüyor! El ve ayaklara dikkat!Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranıYılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2022 | Yılbaşı hediye önerileri nedir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Yeniden ivme kazandılar! Dolar 13, euro kuru 15 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Yeniden ivme kazandılar! Dolar 13, euro kuru 15 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Hafta başında düşüşte olan döviz kurları yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru yeniden 13 TL, euro kuru ise 15 TL'yi aştı. Son durumu merak edenler için" Dolar - euro bugün ne kadar, kaç TL 30 Aralık 2021 Perşembe?" sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Yeniden ivme kazandılar! Dolar 13, euro kuru 15 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı küresel piyasalarda endişelere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanması piyasalardaki karışık seyir döviz kurlarında yükselişe neden oldu. Özellikle Türkiye'de 10.90 TL'ye kadar inen döviz kuru yeniden 13 TL'yi aştı. Son durumu merak edenler için "Dolar - euro  bugün ne kadar, kaç TL 30 Aralık 2021 Perşembe?" sorularının cevapları haberimizde... 

Yeniden ivme kazandılar! Dolar 13, euro kuru 15 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR - EURO  BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE?

Serbest piyasada dolar kuru, 30 Aralık 2021 Perşembe günü, serbest piyasada açılışta 12,9230 TL'den alınıyor, 12,9250 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 14,6500 TL'den alınıyor, 14,6520 TL'den satılıyor.

Öte yandan 29 Aralık 2021 Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 12,6310 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 14,3270TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir. 

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yeniden ivme kazandılar! Dolar 13, euro kuru 15 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

30 Aralık 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.31 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   13,235713,3137
Avro         15,010415,0564
Sterlin         17,838718,0335
İsviçre Frangı   14,439514,5536
Japon Yeni     0,11670,1145
S. Arabistan Riyali 3,56183,5797

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT