Yeniden ivme kazandılar! Dolar 13, euro kuru 15 TL'yi aştı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı küresel piyasalarda endişelere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanması piyasalardaki karışık seyir döviz kurlarında yükselişe neden oldu. Özellikle Türkiye'de 10.90 TL'ye kadar inen döviz kuru yeniden 13 TL'yi aştı. Son durumu merak edenler için "Dolar - euro bugün ne kadar, kaç TL 30 Aralık 2021 Perşembe?" sorularının cevapları haberimizde...

DOLAR - EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE?

Serbest piyasada dolar kuru, 30 Aralık 2021 Perşembe günü, serbest piyasada açılışta 12,9230 TL'den alınıyor, 12,9250 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 14,6500 TL'den alınıyor, 14,6520 TL'den satılıyor.

Öte yandan 29 Aralık 2021 Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 12,6310 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 14,3270TL olarak kayıtlara geçti.

Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir.

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30 ARALIK 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

30 Aralık 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.31 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 13,2357 13,3137 Avro 15,0104 15,0564 Sterlin 17,8387 18,0335 İsviçre Frangı 14,4395 14,5536 Japon Yeni 0,1167 0,1145 S. Arabistan Riyali 3,5618 3,5797

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)