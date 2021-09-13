Yeniden Refah Partisi Başkanı’ndan aşıyla ilgili ilginç açıklama: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti çalışmaları kapsamında Konya’da basın mensuplarıyla görüştü ve sorularına yanıt verdi. Koronavirüs aşısı karşıtlığı ile dikkatleri üzerine çeken Erbakan, şu ana dek aşı olmadığını olmayı da düşünmediğini vurgulayarak ilginç açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısıyla ilgili gelen bir soruya Erbakan, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." dedi.