Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala partiler adaylarını ve ittifaklarını duyurmaya başladı. Millet İttifakının oluşturduğu CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin ortak aday olarak çıkarttığı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, Cumhur İttifakı'nda yer alan partiler ise AK Parti, MHP, BBP ve Hüdapar ortak aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı belirledi. Son olarak Cumhur İttifakına katılması beklenen Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nin de ittifaka katılması bekleniyordu. Nitekim beklenen açıklama bugün Fatih Erbakan'dan geldi.

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YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün yaptığı açıklamada, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." diyerek herhangi bir ittifakta yer almayacaklarına karar verdiklerini belirtti.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi Lideri, "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim." dedi.