Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala partilerin Cumhurbaşkanları bugün YSK'na Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularını yaptı. Başvuru yapan parti liderlerinin arasında Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da yerini aldı. Fatih Erbakan 14 Mayıs seçimlerinde yola tek başlarına çıkacaklarını belirterek Cumhur İttifakında yer almayacaklarını kamuoyuna duyurdu. O duyuru sonrası Yeniden Refah Partisi kurucu üyelerinden olan ve Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu Fatih Erbakan'ı desteklemeyeceğini ve desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

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OSMANOĞLU AİLESİ ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK

14 Mayıs günü gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten Osmanoğlu; "Değerli dostlar Hanedânı Âli Osman'ın kandan torunları olarak başta Hanedan Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu, şahsım ve Osmanoğlu ailesi fertleri olarak; 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun." ifade etti.