Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Kurucu üyelerinden Sultan Abdulhamid’in torunu Kayıhan Osmanoğlu, Osmanoğlu ailesi olarak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala partilerin Cumhurbaşkanları bugün YSK'na Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularını yaptı. Başvuru yapan parti liderlerinin arasında Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da yerini aldı. Fatih Erbakan 14 Mayıs seçimlerinde yola tek başlarına çıkacaklarını belirterek Cumhur İttifakında yer almayacaklarını kamuoyuna duyurdu. O duyuru sonrası Yeniden Refah Partisi kurucu üyelerinden olan ve Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu Fatih Erbakan'ı desteklemeyeceğini ve desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!

OSMANOĞLU AİLESİ ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK

14 Mayıs günü gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten Osmanoğlu; "Değerli dostlar Hanedânı Âli Osman'ın kandan torunları olarak başta Hanedan Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu, şahsım ve Osmanoğlu ailesi fertleri olarak; 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun." ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!

İlgili Haberler
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Son Haberler
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir
AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi!
4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!
4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!
Çok Okunanlar
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”