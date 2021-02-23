Yeniden Refah Partisi Pendik ilçe yönetiminden Hüsamettin Elçi’ye ziyaret 

Pendik Fevziçakmak mahallesinde bulunan kooperatifin merkezinde gerçekleşen ziyarette Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Fahrettin Kurt ilçe başkanlığının faaliyet ve çalışmaları hakkında başkan Hüsamettin Elçi’ye bilgiler aktararak fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Fahrettin Kurt yaptığı açıklamada 81 il ve 900 ilçede teşkilatlandıklarını belirterek daha önce giremedikleri seçimlere hazır olduklarını ve ilk girdiğimiz seçimlerde sahadaki gördüğümüz ilginin teveccühün sonuçlarını alacaklarını belirtti.

İlçe başkanı Kurt, pandemiye rağmen arazide halkın içinde olduklarını belirterek “Sürekli vatandaşlarımızla sohbetler ediyoruz. Yaptığımız bu ziyaret ve sohbetlerle halkın ilgisi ve teveccühü bizim çalışma şevki ve heyecanımızı artırıyor. İnşallah gireceğimiz ilk seçimlerde bu ilgi ve alakanın sonuçlarını alacağız” şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarını sürekli ziyaretlerde bulunduklarını da aktaran Başkan Fahrettin Kurt, “ Bu gün sivil toplum kuruluşları içinde çok önemsediğimiz Kaynarca Havalisi Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi değerli başkanı Hüsamettin Elçi, ağabeyimizi ziyaret ederek onun fikir ve tecrübelerinden faydalanmak istedik. Ziyaret talebimizi kabul ederek bizleri ağırlayan Hüsamettin başkanımıza çok teşekkür ediyoruz “ dedi.

Hüsamettin Elçi de bu ziyaretten son derece memnun olduğunu ve her zaman destekleriyle yanlarında olduğunu belirterek Fahrettin Kurt ve ilçe yönetimine başarılar diledi.