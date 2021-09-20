Hastalarına ilaçla bayıltarak tecavüz etti, o anları Facebook'tan canlı yayınladı! Sapkın hemşirenin pişkinliği pes dedirtti!Donkişotluk ne demek, TDK'ya göre Donkişotluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!Baba ve 3 çocuğu yangında hayatını kaybetti! Annenin kurtarma çabaları yeterli olmadıAlibey isminin anlamı nedir, Alibey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hafiye isminin anlamı nedir, Hafiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?'Maskeni tak' uyarısı onu gözünden etti! Kör eden maske tartışması metrobüs kameraları tarafından kaydedildi!Behiye isminin anlamı nedir, Behiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Baylan isminin anlamı nedir, Baylan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gençay isminin anlamı nedir, Gençay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!

Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!

Yunus Emre kültür merkezinde gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi'nin Pendik İlçe kongresinde, başkanlığa yeniden Fahrettin Karakurt getirildi.

Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!

İstanbul'da, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, partililer tarafından büyük ilgi gördü. Partililer tarafından yoğun katılımın yanı sıra farklı siyasi parti temsilcileri ve medya mensupları da kongredeki yerini aldı. Başkanlık görevine ise yeniden Fahrettin Karakurt getirildi. 

Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!

Başkanlık görevine yeniden getirilmesinin üzerine açıklamalarda bulunan Fahrettin Karakurt , kendisini bu göreve layık görenleri mahçup etmemek adına her zamankinden daha çok çalışacağını dile getirdi. 

Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!

Türkiye'nin Yeniden Refah Partisi'ne ihtiyacı olduğunu ifade eden Fahrettin Karakurt, insanlığın kurtulması için Yeniden Refah Partisi'nin iktidarda olması gerektiğini belirtti. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT