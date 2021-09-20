Yeniden Refah Parti'sinde Fahrettin Karakurt ile yola devam!

İstanbul'da, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, partililer tarafından büyük ilgi gördü. Partililer tarafından yoğun katılımın yanı sıra farklı siyasi parti temsilcileri ve medya mensupları da kongredeki yerini aldı. Başkanlık görevine ise yeniden Fahrettin Karakurt getirildi.

Başkanlık görevine yeniden getirilmesinin üzerine açıklamalarda bulunan Fahrettin Karakurt , kendisini bu göreve layık görenleri mahçup etmemek adına her zamankinden daha çok çalışacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Yeniden Refah Partisi'ne ihtiyacı olduğunu ifade eden Fahrettin Karakurt, insanlığın kurtulması için Yeniden Refah Partisi'nin iktidarda olması gerektiğini belirtti.