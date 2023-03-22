Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi Türkiye kritik bir süreç yaşıyor. Partiler arasında ittifak görüşmeleri devam ederken AK Parti, Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapmak için görüşme yapmıştı.

KARARI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin aldığı kararı açıklamış ve seçime ittifak olmadan gireceklerini açıklamış, "Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah" demişti.

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KRİZ PATLAK VERDİ

Erbakan'ın bu kararının parti içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Kulislerde yer alan bilgiye göre, Cumhur İttifakı saflarında yer alınmaması nedeniyle bazı il başkanları ve MKYK üyelerinin istifa etmeye hazırlandığı öne sürüldü.