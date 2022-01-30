Yeniden salgının en başına mı dönüyoruz? Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs NeoCov ile ilgili açıklama!

Tüm dünya uzun süredir koronavirüsün pençesindeyken uzmanlar bir yandan hastalığın yayılmasını durdurmak bir yandan da yeni çıkabilecek virüslere karşı önlem almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güney Afrika'daki yarasalardan dışkı örnekleri toplayan bilim insanları korkutucu tabloyla karşılaştı. NeoCoV adı verilen bir betakoronavirüs tespit edildi.

ETKİLİ YEDİ VİRÜSTEN BİRİ

İçerisinde MERS'in etken maddelerini de içerdiği öğrenilen NeoCov ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. MERS-CoV, insanları enfekte edebilen bilinen yedi koronavirüsten biri olarak biliniyor. Bu kapsamda yeni virüsün hem MERS hem de Covid-19 içermesi tehlikenin boyutunu artırıyor.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden de beklenen açıklama geldi. NeoCov ile ilgili "Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" açıklaması yapılarak henüz bir şey söylemek için çok erken olduğu ifade edildi.

YAKALANANLARIN YÜZDE 35'İ ÖLMÜŞTÜ

MERS-CoV, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore'de büyük salgınlar yaşanmasına neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre MERS-CoV hastalığına yakalananların yaklaşık yüzde 35'i yaşamını yitirdi. Ancak şu ana kadar yapılan testlere göre NeoCov'un insan hücrelerini enfekte etme kabiliyetinin düşük olduğu belirtiliyor.

ÇİN'DEN UYARI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çin Bilimler Akademisi ve Wuhan Üniversitesi'nden araştırmacılar uyarılarda bulunarak şu ifadelere yer vermişti: "SARS-CoV-2 varyantlarının, özellikle ağır mutasyona uğramış Omicron varyantının RBD bölgelerindeki kapsamlı mutasyonlar göz önüne alındığında, bu virüsler, daha fazla adaptasyon yoluyla insanları enfekte etmek için gizli bir potansiyele sahip olabilir."