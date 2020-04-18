(YENİDEN) VALİ YERLİKAYA'DAN SOKAĞA ÇIKMA İHLALLERİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.

Kaynak: DHA