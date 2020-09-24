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Yenidoğan bebeğinin ölümüne sebep olan anneye müebbet hapis cezası

Elazığ, Karakoçan'da, yenidoğan bebeğinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yenidoğan bebeğinin ölümüne sebep olan anneye müebbet hapis cezası

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yenidoğan bebeğini çatı katındaki halıların arasına koyup havasızlıktan hayatını kaybetmesine neden olan kadın için karar verildi.

Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kader O. tutuklu bulunduğu Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Kader O, savunmasında, bebeğinin ölümüne neden olduğu için pişman olduğunu ifade ederek, bebeğin babasının da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Sevgilisi H.G'den hamile kalan 2 çocuk annesi dul olan Kader O. (36), 26 Haziran 2019'da yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini çatı katındaki halıların arasına koymuş, havasızlıktan hayatını kaybeden bebeğin cesedini poşet ve halılarla birlikte çöpe atmıştı.

Cesedi fark eden belediye temizlik görevlileri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Kader O. tutuklanmıştı.

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Editör Ekibi


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