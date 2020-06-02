Yenidoğan bebeklerde cerrahi gerektiren hastalıklar ve müdahalesi

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuk cerrahisinde yapılan ameliyatların önemli bir kısmını da yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıklarının oluşturduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, yenidoğan bebeklerde cerrahi müdahalenin önemine dikkat çekti. Çocuk cerrahisinde yapılan ameliyatların önemli bir kısmını da yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıkları oluşturduğunu belirten Dr. Mithat Günaydın, "Çocuk cerrahisi dünyada ve ülkemizde son derece hızlı ilerleme kaydeden cerrahi bir branştır. Öncellikle çocuk cerrahisinin ilgi alanında yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıkları yer alır ve yenidoğan yoğun bakım imkanlarının artmasıyla ameliyat edilen hastaların yaşam oranları da artmıştır. Çocuk cerrahları tarafından sıklıkla ameliyatı yapılan bebeklik çağında görülen hastalıklar; göğüs boşluğunda (Toraks) görülen hastalıklar, karın boşluğunda görülen hastalıklar ve baş-boyun ve gövdede görülen hastalıklar olarak kabaca sınıflayabiliriz" dedi.

"Yenidoğan bebeklerde cerrahi müdahale önemli"

Çocuk cerrahları tarafından bebeklik çağında sıklıkla yapılan ameliyatlar hakkında bilgi veren Günaydın, "Göğüs boşluğunda görülen hastalıklar arasında; yemek borusunun doğuştan tıkalı olması ve soluk borusuna bağlantı olması, akciğerin doğuştan kistik hastalıkları, diafragmanın oluşumunda aksama sonucu oluşan ve bağırsakların karın boşluğuna geçtiği diafragma hernisi, göğüs boşluğunun kistleri ve tümörleri, akciğer zarının yırtılması sonucu oluşan pnömotoraksı sayabiliriz. Karın boşluğunda görülen hastalıklar arasında; mide, onikiparmak bağırsağı çıkışında darlık veya tıkanıklıklarını, ince ve kalın bağırsakların doğuştan darlıkları veya tıkanıklıklarını, ince bağırsakların ters olması, mekonyumun (yapılan ilk siyah kaka) atılamadığı mekonyum ileusunu ve bağırsaklarda sinir hücrelerinin oluşmadığı hirschsprung hastalığını, makatın tıkalı olduğu anal atreziyi, barsak ve karın boşluğunun kistik ve tümoral kitlelerini sayabiliriz. Baş-boyun ve gövdede ise görülen hastalıklar arasında; higroma, tortikollis, yumuşak doku kitlelerini, kasık bölgesinde fıtığı sayabiliriz" diye konuştu.

Büyük Anadolu Hastaneleri olarak hastanede yeni doğan cerrahisi yapılabildiğini ifade eden Günaydın, "Yenidoğan cerrahisi yapılabilen bir hastane üst sınıf bir hastane statüsündedir. Karadeniz Bölgesi'nin ve Samsun'un çocuk cerrahisinde gelişmiş hizmet verebilen yegane hastanelerinden biri de Büyük Anadolu Hastanesidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA