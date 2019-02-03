Yenifakılı’da 2. Arabaşı Şenliği düzenlendi

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde 2. Geleneksel Arabaşı Şenliği düzenledi.

Yenifakılı Çok Programlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nda belediye tarafından düzenlenen arabaşı şenliğine sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çevre illerden birçok vatandaş katıldı.

Yenifakılı'da ikincisi düzenlenen Arabaşı Şenliği'ne katılımın yoğun olduğunu aktaran Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut yaptığı açıklamada ilçede kültürel ve sosyal faaliyetlere ilerleyen günlerde devam edeceklerini aktardı. Karadavut, "Geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizin diğer ayağını da yazın "Sıla da Birlik Şenliği" şeklinde yapmıştık. Kışın ise arabaşı şenliği adı altında hemşerilerimizle bir araya geldik. Bu sayede hem ilçemizde birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek hem de kültürümüzde var olan arabaşı yemeğinin tanıtımını yapmış oluyoruz" dedi.

Program sonunda Yenifakılı'da yaşayan Kırgız Türkleri, yöresel kıyafetleriyle ilgi odağı olurken katılımcılar Kırgızlarla hatıra fotoğrafı çekindiler.

Kaynak: İHA