Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferler yapılamadı, vatandaş isyan etti

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda," M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği de kaydedildi.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Metro hattının kapalı olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. İşte vatandaşların tepkileri:

Ne bu metrolarla sorununuz ya her sabah şaka mısınız?

Dalga mı geçiyorsunuz iki sabahtır tam iş saatinde metro kapalı. Teknik arıza deyip geçiştiriyorsunuz. Rezaletsiniz.

Aksaraydan yenikapıya gelmek otobüsle 20 dk sürdü işe gidiyoruz gelde iş yerine anlat şimdi.

Her gün aynı saate ? Şaka mısınız ? Biz öyle koyun akepeli değiliz dikkat edin ! Ya düzgün bir açıklama yapın veya işletmedeki beceriksizleri kovun.

Dün sabahtan beri bir arıza nasıl düzeltilemez ? Bu rezilliktir… Biran önce çözüm bulunmalı buna !!!!!

Evet teknik bir arıza ve detay yok , tahmini öngörülen bir süre vardır diye düşünüyorum. Sanirim açıklamayı hakediyoruz @istanbulbld rica etsem lütfen.

Yıllardır hatasız çalışan hatları bile yönetmeyi beceremediniz, teşekkürler.

İki gündür ayni saatte mi bozuluyor?

Yönetime geldiğinizden beri bozulmayan metro kalmadı. Mahmutbey-Mecidiyeköyü iett ekranlarında her gün gösterdiniz show yaptınız, finansman bulup biz bitirdik diye bozulunca kötü bir iş yapmışlar dediniz Açmasaydınız kardeşim o zaman kötü işse, test etmiyor musunuz açmadan ?