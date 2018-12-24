Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza
Arıza nedeniyle Yenikapı-Gayrettepe arasında otobüs seferleri yapılıyor
İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır."
Kaynak: AA
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