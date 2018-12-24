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Yenikapı - Hacıosman Metro hattındaki arıza giderildi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Yenikapı - Hacıosman Metro hattındaki arıza giderildi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı - Hacıosman hattı Yenikapı - Gayrettepe olarak gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Yenikapı- Gayrettepe arasında meydana gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferler normale dönmüştür. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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