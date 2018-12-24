İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi. Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı-...

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.