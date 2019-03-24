Yenikapı mitinginde farklı  kıyafetler, renkli görüntüler...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın mitinginin gerçekleşmesine saatler kala Yenikapı'daki alanda toplanmalar sürüyor. Mitinge bazı vatandaşlar farklı kıyafetlerle katıldı, renkli görüntüler oluştu.

"TÜRKİYE ÇANAKKALE RUHUYLA YENİDEN AYAĞA KALKIYOR"

Mitinge gelen Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki iki kişi, 1915'te özellikle Çanakkale savaşıyla özdeşleşmiş askeri kamuflaj giyerek katıldı. Gümüş, "Bu kıyafeti neden giydik. Çünkü Türkiye yeniden diriliyor. Türkiye, Çanakkale ruhuyla yenide ayağa kalkıyor. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçen söyledi. Biz de Tokat 15'li Torunları Derneği olarak Çanakkale ruhuyla yeniden başlıyoruz. Yanımdaki askerler de bizim dernek üyesi arkadaşlarım. Onlarla birlikte 1 Mart'ta Çanakkale İstanbul'dan Çanakkale'ye 400 km. yürüdük. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. diyoruz. Ezan dinmesin diyoruz, bayrak inmesin diyoruz" şeklinde konuştu.

"BUGÜN 5 MİLYON İNSAN BEKLİYORUZ"

Cumhur İttifakı'na desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Gümüş, "Devlet Bahçeli, devletinin ve bayrağının yanında. Bugün inşallah burada 5 milyon insan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mitinge, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat, anı tam yaşamak için bu kıyafet tercihini yaptığını belirterek, "İnsanların bana sempatiyle yanaşması, muhabbet sohbet, resimler falan, iyi oluyor. Miting için ise malumun ilanı diyelim inşallah" dedi.

Bordo bereli asker kıyafeti giyerek mitinge gelen Dursunbey Tosun (65) ise, Kıbrıs'ta savaştığını belirterek, "Şu an ülkemize dış güçler tarafından bayağı saldırılar var. Bir de çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Reisime çok müthiş bir bağlılığım var. Dava adamıyım. Diğer konularda Türk sinemasına da 40 yıl hizmet ettim. Bu büyük mitinge katılmaktan çok büyük bir heyecan duydum. Ankara'ya da katılacaktım ama fırsat olmadı. Üniformamla ordumu milletimi temsil ettiğime inanıyorum" diye konuştu.

"REİSİ GÖRMEK İÇİN SAMSUN'DAN GELDİK"

Samsun Bafra'dan gelen 83 yaşındaki Hüsniye Turhan ve 68 yaşındaki kızı Fadime Turhan da sabah saatlerinde Yenikapı'da yerini alanlardan. Tekerlekli sandalye ile yürütecek ile mitinge katılan ikili, alandaki Kızılay ekiplerinin yardımıyla yaşlı ve engelliler için ayrılan alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek için Samsun'dan kalkıp İstanbul'a mitinge geldiğini söyleyen Hüsniye Turhan, "Yer kapmak için erken geldik. Reisi yakından görürsem ona bir şeyler söyleyeceğim" diye konuştu.

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DHA