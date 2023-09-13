Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi’den yeni bir GES projesi daha

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ve Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe desteği ile kuracağı Güneş Enerjisi Santrali için önemli bir adım attı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi’den yeni bir GES projesi daha

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteği ve Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe desteği ile kuracağı Güneş Enerjisi Santrali için önemli bir adım attı.

Başkan Doç. Dr. Palancıoğlu, yeni GES projesinin kurulması için elektrik idaresi yetkilileri ile yenilenebilir enerji bağlantısı protokolü imzaladı.

Melikgazi birçok alanda güneş enerjisi kullanacak

İklim değişikliğinin önlenmesine de önemli katkı sağlayacak olan yeni projenin yakında hayata geçirilerek Melikgazi'nin hizmetine sunulacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ARGE Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış ve Avrupa Birliği tarafından kabul gören bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde özellikle alternatif enerji ile ilgili bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Melikgazi Belediyemizin çatı üzeri yapılmış GES'leri vardı. İlave boş alanların, çatı üzeri otoparkların özellikle güneş enerji santralinin kurulması, otomobil şarj istasyonunun kurulması ve özellikle de kırsal kalkınmayı destekleme çerçevesinde sulama suyu ile ilgili enerji giderlerinin karşılanması için yine bir GES'in kurulması projesi onaylandı. Biz 3 milyon TL'nin üzerinde hibeyi bu çerçevede belediyemize kazandırmış oluyoruz. ARGE'deki mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Alternatif enerjinin elektrik idaremiz tarafından bağlantı izin ve onaylarının alınması ile ilgili protokolü imzaladık. KCETAŞ'a teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi hem Avrupa Birliği'nden hem diğer fonlardan hibeler alarak hem ihtiyacımız karşılayacağız hem de tasarruf yaparak belediyemizin daha nitelikli yatırım yapması ve belediyemizin bütçesini rahatlatma açısından çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun." dedi.

Yeni yapılacak güneş enerji santrali ile birlikte belediyenin güneş enerji santrali 3500kWp gücüne çıkarılmış olacak ve tüketilen elektrik enerjisini büyük ölçüde karşılayacak. Belediye hizmet binasının çatısına ve otopark alanına kurulacak santral 127kWp gücünde olacak. Proje çerçevesinde TOGG gibi yeni nesil elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulacak. Şarj istasyonunun harcayacağı enerji de yine güneş panellerinden alınacak. Projede elektrikli araçların belediye hizmetlerinde kullanımlarını arttırmak adına elektrikli atık toplama aracı da satın alınarak Melikgazi ilçesinin hizmetine sunulacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi’den yeni bir GES projesi daha

Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi’den yeni bir GES projesi daha

Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi’den yeni bir GES projesi daha

Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına Melikgazi’den yeni bir GES projesi daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Son Haberler
Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı
Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı
6 asırlık panayırın 60 yıllık belgesi müzede sergileniyor
6 asırlık panayırın 60 yıllık belgesi müzede sergileniyor
Bakan Göktaş: “Ulaşım desteğinden bugüne kadar 58 bin öğrenci yararlandı”
Bakan Göktaş: “Ulaşım desteğinden bugüne kadar 58 bin öğrenci yararlandı”
6 asırlık panayırın 60 yıllık afişi müzede sergileniyor
6 asırlık panayırın 60 yıllık afişi müzede sergileniyor
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!