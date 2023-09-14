Yenilik Partisi Başkanı Yılmaz’ı bıçaklayarak yaralayan sanık hakim karşısında

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayarak yaralayan ve hakkında "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talep edilen sanık hakim karşısına çıktı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Koçu ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunması sonrası savunması dinlenilen sanık Koçu, üzerine atılı olan öldürmeye teşebbüs suçunu reddetti. Sanık, açıklamaları nedeniyle Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a sinirlendiğini, fakat öldürme kastının bulunmadığını söyledi. Olay gününü anlatan sanık Koçu, Yılmaz'ı söylemleri nedeniyle bıçakladığını söyleyerek, "İstanbul'dan Ankara'ya geldiğimi ve genel başkanla tanışmak istediğimi söyledim. İçeriye aldılar beni. Bekleme salonunda 15-20 dakika bekledim, sonra Öztürk Yılmaz beni içeri davet etti. Nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Muhabbet ettik. İstanbul'da ikamet ettiğim yerde siyasetle ilgili gençler varsa yönlendirmemi istedi. O esnada sinirim geçmişti. Tam ayrılıyordum, ona sesli bir mesaj geldi. Gelen mesajda bir kadın, "Siz nasıl çalışıyorsunuz? Gittiğim her yer duvar, kapılar açılmıyor" dedi. Bunun üzerine Yılmaz görevliyi çağırdı. Ona, "Benim telefonlarıma bakmayabilirsiniz ama haşa Allah bir yana, bunların telefonlarına cevap vereceksiniz" dedi. Allah'ı bir tarafa bırakıp bunlara cevap vereceksiniz deyince sinirlendim, kendime hakim olamadım. Sol elimle Yılmaz'ın boynunu yakaladım. Cebimden bıçağı çıkarıp sağ bacağına 2-3 kez sapladım. Yılmaz'ı yere bıraktım ve uzaklaştım" dedi.

Sanık Koçu, yaşanan olay sonrası polise teslim olmayı düşündüğünü fakat İstanbul'daki ailesiyle vedalaşmak istediği için İstanbul'a gitmeye çalıştığını söyledi. Sanık, yolda polisin otobüs görevlilerini araması üzerine muavinin yanına gidip durumu anlattığını ve Bolu'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu iddia etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

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Duruşma sonrasında Ankara Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Öztürk Yılmaz, eylemin öldürmeye yönelik olduğunu söyledi. Mahkeme heyetini eleştiren Yılmaz, reddi hakim talebinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)