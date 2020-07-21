Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelleri 18 Temmuz Pazar günü düzenlenen törenle atılmıştı ve bu kapsamda TOGG tarafından "Yenilikte Ben De Varım" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kaydolan kişilerin isimleri bir kapsül aracılığıyla fabrikanın temelinde olacak. Bu tarihi ana iz bırakmak isteyen kişiler Yenilikte ben de varım nedir? Yenilikte ben de varım isim yazdırma konularını araştırıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YENİLİKTE BEN DE VARIM NEDİR?

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrika için başlatılan kampanyadır. Kampanya kapsamında yeniliktebendevarim.com internet sitesinde istenen bilgileri dolduran kişilerin isimleri fabrikanın temelinde olacak.

YENİLİKTE BEN DE VARIM İSİM YAZDIRMA

Fabrikanın temelinde isminini yazdırmak isteyen kişiler yeniliktebendevarim.com sitesine giriş yaptıktan sonra şu aşamaları yapacak.

1- Adını soyadını belirlenen kutucuğa yazacak.

2- Oluşturulan görsel akıllı telefon veya bilgisayara indirdikten sonra #YenilikteBenDeVarım hashtagi ile sosyal medya hesabında paylaş.

3- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metnini oku ve kabul et. Ardındansa ismin tarihi anda yerini alsın.

Kampanya 3 Ağustos günü sona erecek.