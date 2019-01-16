Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, dolmuş şoförleriyle bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, dolmuş durağında çalışan şoförleri ziyaret etti. Dolmuşçuların sıcak çayını içen Yaşar, talep ve önerileri dinledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Yakacık Mahallesi'nde bulunan Demetevler, Yahyalar, Mezarlık dolmuş durağında çalışan dolmuş şoförlerini ziyaret etti. Dolmuşçuların sıcak çayını içen Yaşar, talep ve önerileri dinledi.

Esnafın içinde bulunduğu durumu ve sıkıntılarını yakından bildiğini ifade eden Yaşar, "Ben sizlerin içinden gelen birisiyim. Sizlerin sıkıntılarınızı biliyorum bu sıkıntıları çözmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yenimahalle'de 56 yıldır yaşadığını belirten Yaşar, "Ben Yenimahalle'yi avcumun içi gibi bilirim. Kim nerede yaşıyor ne iş yapıyor bilirim. Benim hayatım Yenimahalle'de geçti" açıklamasında bulundu.

"Siyaset yapmıyorum, hizmet üretiyorum"

Yenimahalle'nin çok geliştiğini ifade eden Yaşar, "Önümüzde seçimler var bundan önce 10 yıl halkım bana güvendi. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştım. Hiçbir kimseyi ayırmadan hizmet götürmeye çalıştık. Göreve geldiğimizde sadece belediye binası vardı. Şimdi Yenimahalle parmakla gösterilir hale geldi. Ben bunları Yenimahalle'nin parasıyla Yenimahalle sevdasıyla yaptım. Benim işim siyaset değil vatandaşa daha iyi hizmet sunmak" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin çalışma şartlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Dolmuş şoförlerinin de kamu hizmeti yaptığını ve şehri en iyi tanıyanlar olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Sizler halkla her gün bir aradasınız. İnsanların en büyük ihtiyacı olan ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Biz de sizlerin işlerinizde daha huzurlu olmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin daha rahat çalışması için duraklar inşa ediyoruz."

Kaynak: İHA