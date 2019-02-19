Yenimahalle Belediyesinden geleceği kurtarma adına ‘Su Varsa Yaşam Var’ semineri

Yenimahalle Belediyesi, çevrenin ve doğal hayatın korunması amacıyla düzenlenen seminerlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çevrenin ve doğal hayatın korunması amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından 18 Şubat - 20 Mart 2019 tarihleri arasında, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) merkezinde gerçekleştirilecek "Su Varsa Yaşam Var" seminerinin ilki Ata Kurs Merkezi'nde yapıldı. Uzman Pınar Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen seminere 100'e yakın kursiyer eşlik etti. Seminerde, dünyada ve Türkiye'de su tüketim alışkanlıkları arasındaki farkların yanı sıra ülkemizde su israfının sebepleri ve bu israfı önlemenin yolları konuşuldu.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için suyun öneminden bahsedildiği seminerde Eroğlu, dünya genelinde kullanılabilir su miktarının son 100 yıl içerisinde büyük oranda azaldığını ifade etti. Eroğlu, "Dünya nüfusu 20. yüzyılda 3 kat artış gösterdi ve su tüketimi 6 katına çıktı. Ülkemizde bilinçsiz su kullanımı ve davranış haline gelen aşırı su kullanımı nedeniyle kısıtlı olan kaynaklarımızı gelecek nesilleri düşünmeden harcıyoruz. Yapılan araştırmalar, küresel ısınmanın etkisi ile yağışların azalması ve aşırı su tüketimi sonucunda 2030 yılında Türkiye'nin su fakiri ülkeler arasına gireceğini işaret ediyor. Türkiye'de kişisel günlük su tüketimi ortalaması 150 litredir. Büyük şehirlerde bu oran 216 litreye çıkmaktadır. Ayrıca yapılan kötü alt yapı sistemleri ile şehirlere ulaşan suyun yüzde 25'ini yoldayken kaybediyoruz. Ülkemizde son 50 yılda 36 göl kurudu ve su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmeli, daha az kullanıp, daha çok tasarruf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Su israfının önlenmesi için küçük tüyolar

Gün içinde evlerimizde kullanılan suyun büyük bir bölümünün temizlikle ilgili konularda tüketildiğini belirten Eroğlu, "5 dakikalık aldığımız duş sırasında 60 litre su kullanmaktayız. 4 kişilik bir ailenin duş süresini 1 dakika azaltmamız 18 ton suyun israf olmasını engellediğimiz anlamına geliyor. Ayrıca gereksiz çekilen bir sifon, ortalama bir ailede 16 ton suyu israf ediyor. 4 kişilik bir ailenin diş fırçalarken ve tıraş olurken açık bıraktığı suyun yıllık israf değeri 48 ton olarak hesaplanmıştır. Bina ve dairelerin eskiyen tesisatlarının değiştirilmesi ile tonlarca su kurtarılmış oluyor. Gereksiz çamaşır makinesinin kullanılması ve bulaşıkların elde yıkanması sonucu her aile yıl içerinde 40 tona yakın suyun boş yere harcanmasına sebep oluyor. Çocuklarımızın kıtlık ve susuzluk içerisinde bir dünyada yaşamasını istemiyorsak, tüketim alışkanlıklarımızı ve davranış şekillerimizi değiştirmeliyiz. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi tüketmeyelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA