Yenimahalle Belediyesinden öğrencilere okul öncesi saç bakımı

Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, yaz tatilinin ardından okula başlayacak öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yenimahalle Belediyesinden öğrencilere okul öncesi saç bakımı

Ankara'nın Yenimahalle Belediyesi, yaz tatilinin ardından okula başlayacak öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı.

Yenimahalleli minikler, Yenimahalle Belediyesi kuaförleri ve YENİMEK kurslarında eğitim veren öğretmenler tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde saç bakımına alındı. Yenimahalle Belediyesi'nin Karşıyaka ve Kaletepe Kültür Merkezi YENİMEK noktalarında gerçekleştirilen ve iki gün süren saç kesimi hizmetinden 120 öğrenci faydalandı.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Karşıyaka Kültür Merkezi ve Kaletepe Kültür Merkezi YENİMEK kuaförlük sınıflarına gelen öğrenciler, okul öncesi saç tıraşı heyecanı yaşadı. Beğendikleri saç modellerini kuaför abi ve ablalarına tarif ederek saç tıraşı yaptıran öğrenciler, yapılan hizmet için de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

Ücretsiz saç kesimi projesiyle her yıl yüzlerce aileye ufak da olsa ekonomik olarak destek sunulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerimiz ve kuaförlerimiz tarafından 100'ün üzerinde çocuğumuzun saç kesimleri yapıldı. Gün geçtikçe artan okul masrafları ve hayat pahalılığı nedeniyle okullar başlamadan önce ailelerimize bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz. Amacımız elimizden geldiğince vatandaşın yüzünü güldürmek ve bu sıkıntılı süreçte insanların yanında durmak. İmkanlarımız el verdiği sürece bunun gibi sosyal çalışmaları sürdüreceğiz. Çocuklarımıza saç kesim hizmeti veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesinden öğrencilere okul öncesi saç bakımı

Yenimahalle Belediyesinden öğrencilere okul öncesi saç bakımı

Yenimahalle Belediyesinden öğrencilere okul öncesi saç bakımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı
Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı
Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!