Yenimahalle havuzları şifa kaynağı

Ankara'nın dört havuzlu tek ilçesi olan Yenimahalle Belediyesinin havuzları vatandaşların yaz-kış değişmez tercihi oluyor. Tam donanımlı tesislerden engelli ve spor yoluyla şifa arayan kemik ve kas hastaları da yararlanıyor.

Felç geçiren Uğur Erdem, Yenimahalle havuzlarında şifa bulan hastalardan. Yaklaşık 25 yıl önce sağ tarafı kısmi felç olan ve yürüme zorluğu yaşayan 55 yaşındaki Erdem, "Önceden yürümekte bile zorlanıyordum. Doktorlar spor yapmam gerektiğini söylediklerinde özel spor salonlarını araştırdım. Bütçemi zorladıklarını gördüm. Bunun üzerine Yenimahalle havuzlarına gitmeye karar verdim. Fiyat ve performans olarak Ankara'nın en iyi tesisleri bu ilçe sınırları içinde bulunuyor. Tesiste engelliler ve dezavantajlılar için birçok konuda kolaylık sağlanıyor. Fiyatlarda indirim yapılıyor" dedi.

Tesislerde uzman personeller eşliğinde antrenmanlarını yaptığını ifade eden Erdem, "Spora başladıktan sonra birçok sorunum çözüldü. Havuzlarda engelliler için birçok kolaylık bulunuyor. Yüzme hocaları, fitness hocaları bizimle özel ilgileniyor. Hocaların birçoğu milli sporcu ve alanında uzman. Biz bu sayede spor ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

Spora başladıktan sonra doktorların yaşadığı değişeme inanamadıklarını belirten Erdem, "Benim sağ tarafım felçli, beyin ameliyatım var, birçok kez ameliyat edildim, ayrıca sağ bacağımda platin var. Tüm bunlar spor yapmama engel değil. Yaklaşık 40 gün önce açılan Şentepe Prof. Dr. Mehmet Haberal Tesisleri'nde istediğim zaman sporumu yapabiliyorum ve yüzebiliyorum. Doktorlar bendeki değişimi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal Tesisleri'nin Şentepe'nin kaderini değiştirdiğini ifade eden Erdem, "Ben 50 yıldır Şentepe'de otururum, eskiden Şentepe denilince akla gecekondu gelirdi. Fethi Yaşar geldikten sonra çok şey değişti. 10 yılda Şentepe'nin tüm çehresi değişti. Böyle büyük bir tesis buraya yapıldı ve bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a Şentepe'ye yaptığı yatırımlar için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA